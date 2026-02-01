  • Hindi
Union Budget 2026: कब से होता है बजट की घोषणाओं का असर? जानिए कितने दिन बाद मिलना शुरू होता है फायदा

केंद्रीय बजट 2026 में की गई घोषणाओं का असर तुरंत नहीं बल्कि अलग-अलग समय पर दिखता है. टैक्स से जुड़े बदलाव आमतौर पर बजट पेश होने के साथ या नए वित्त वर्ष 1 अप्रैल से लागू होते हैं.

Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 पेश होते ही देशभर में एक ही सवाल गूंजने लगता है क्या जिन योजनाओं की घोषणा आज की गई है उन्हें आज ही लागू कर दिया जाएगा. आज किए गए ऐलानों का फायदा कब से मिलने लगेगा? टैक्स छूट हो, नई सरकारी योजना हो या किसी सब्सिडी की घोषणा, आम नागरिक की नजर इसी पर टिकी रहती है कि राहत कब और कैसे मिलेगी. हालांकि, बजट भाषण सुनने और उसके असल लाभ मिलने के बीच एक पूरी सरकारी प्रक्रिया होती है, जिसे समझना जरूरी है.

हर साल 1 फरवरी को वित्त मंत्री केंद्रीय बजट पेश करते हैं. ये बजट दरअसल सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं, नीतियों और आने वाले एक साल के रोडमैप का खाका होता है. इसमें कई बड़े वादे, योजनाएं और नीतिगत बदलाव घोषित किए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सभी फैसले उसी दिन से लागू हो जाते हैं. बजट प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए कानूनी मंजूरी, अधिसूचना और प्रशासनिक तैयारियों की जरूरत होती है.

कब से लागू होते हैं बजट में लिए फैसले?

भारत में वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है. यही वजह है कि बजट में घोषित ज्यादातर फैसले, खासकर टैक्स से जुड़े बदलाव, नई सब्सिडी और सरकारी खर्च से संबंधित योजनाएं, नए वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से लागू होती हैं. उदाहरण के तौर पर इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव या किसी नई टैक्स छूट का लाभ आमतौर पर 1 अप्रैल से ही मिलता है. इसलिए बजट फरवरी में आने के बावजूद आम आदमी को उसका व्यापक असर अप्रैल से दिखना शुरू होता है.

लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता

हालांकि, कुछ घोषणाएं ऐसी भी होती हैं जिनके लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता है. कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी या कुछ अप्रत्यक्ष करों में बदलाव बजट के साथ ही या कुछ ही दिनों के अंदर अधिसूचना जारी होते ही लागू हो सकते हैं. ऐसे फैसलों का असर तुरंत बाजार, आयात-निर्यात और कीमतों पर देखने को मिलता है, जिससे आम उपभोक्ता को जल्दी राहत या बदलाव महसूस होता है.

नई सरकारी योजनाओं की बात करें तो उनका रास्ता थोड़ा लंबा होता है. बजट में किसी योजना का एलान होने के बाद संबंधित मंत्रालय सबसे पहले उसकी विस्तृत रूपरेखा तैयार करता है. इसमें यह तय किया जाता है कि योजना का उद्देश्य क्या होगा, कौन इसके पात्र होंगे, आवेदन की प्रक्रिया कैसी होगी और इसके लिए कितना बजट खर्च किया जाएगा. इसके बाद नियम और दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं.

राज्यों की भूमिका भी अहम

कई योजनाओं में राज्यों की भूमिका भी अहम होती है. ऐसे मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय जरूरी होता है, जिससे प्रक्रिया और लंबी हो सकती है. यही कारण है कि किसी नई योजना का वास्तविक लाभ आम लोगों तक पहुंचने में कुछ हफ्तों से लेकर कई महीनों तक का समय लग सकता है.

कुल मिलाकर, बजट के दिन की गई घोषणाएं तुरंत राहत की गारंटी नहीं होतीं. कुछ फैसले तुरंत असर दिखाते हैं, जबकि ज्यादातर योजनाएं और बदलाव नए वित्त वर्ष या आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही लागू होते हैं. इसलिए बजट को तात्कालिक नहीं, बल्कि आने वाले समय में मिलने वाले फायदों के नजरिए से देखना ज्यादा सही होता है.

