नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी . इसके साथ ही निर्यात को तेजी से सुगम बनाने के लिये एक समिति गठित करने का भी निर्णय किया गया . इससे देश को अपने रक्षा उत्पादों को बेहतर बनाने और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी. रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, आत्मनिर्भर भारत के तहत, भारत विभिन्न प्रकार के रक्षा उपकरणों और मिसाइलों के निर्माण में अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर रहा है. Also Read - पीएम नरेंद्र मोदी ने NCMC कार्ड किया जारी, मेट्रो के सफर से शॉपिंग तक सब होगा आसान

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, ‘‘ आकाश देश की महत्वपूर्ण मिसाइल है और यह 96 प्रतिशत स्वदेशी प्रकृति की है. आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसकी क्षमता 25 किलोमीटर है. ’’ उन्होंने कहा कि आकाश का निर्यात प्रारूप वर्तमान में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के साथ तैनात प्रणाली से अलग होगा . Also Read - आज से दिल्ली मेट्रो में NCMC कार्ड से भुगतान, जानें- क्या है कॉमन मोबिलिटी कार्ड?

सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और इसके साथ ही निर्यात को तेजी से सुगम बनाने के लिये समिति गठित करने का भी निर्णय किया गया . Also Read - भारत चीन तनाव को लेकर बोले संजय राउत- मोदी सरकार ने चीनी निवेश को पीछे धकेला, चीनी सैनिको को नहीं

After the clearance by the Union Cabinet today, a public sector unit under Defence Ministry will explore the opportunities of exporting the weapon system to these countries: Govt sources https://t.co/0QKByLhdnH

— ANI (@ANI) December 30, 2020