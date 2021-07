Union Cabinet Expansion: नरेंद्र मोदी कैबिनेट में फेरबदल के तहत राष्ट्रपति भवन में अब से कुछ देर पहले नए मंत्रियों का शपथग्रहण समारोह शुरू हुआ. आज बुधवार को शाम छह बजे से नेताओं को कैबिनेट मंत्री की शपद दिलाई गई. इसी क्रम में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आदेश के बाद राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया (BJP MP Jyotiraditya Scindia) ने कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ ली.Also Read - Modi Cabinet Reshuffle: मोदी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल- सिंधिया, सोनोवाल, राणे समेत इन्हें बनाया गया मंत्री, देखें पूरी लिस्ट

करीब डेढ़ साल पहले कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बाद पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हुए सिंधिया अब मोदी सरकार में मंत्री बन गए हैं. कांग्रेस से नाराजगी की शुरुआत तब हुई जब मध्य प्रदेश में राज्यसभा की दो सीटों पर प्रत्याशियों के लिए चुनाव हो रहा था.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें कांग्रेस सिंधिया को अपना उम्मीदवार नहीं बना रही थी. बताया जाता है कि सिंधिया विरोधी गुट उनकी राज्यसभा एंट्री में रुकावटें डाल रहे थे. इसपर नाराज सिंधिया ने अपने समर्थक विधायकों के साथ पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया. दस मार्च को वो भाजपा में शामिल हो गए. इसी दौरान कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार सदन में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाई और सरकार गिर गई. बाद में शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने.

इधर मंत्रिमंडल विस्तार से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने सात, लोक कल्याण मार्ग पर भाजपा सांसदों के साथ बैठक की. बैठक से जुड़ा 19 सेकंड का वीडियो एएनआई ने शेयर किया है. इसमें पीएम मोदी सिंधिया से बात करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर भी नजर आ रहे हैं.

यहां देखें वीडियो-

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi held a meeting at 7, Lok Kalyan Marg with BJP MPs earlier today, ahead of union cabinet expansion. pic.twitter.com/NxQj1AggIX

— ANI (@ANI) July 7, 2021