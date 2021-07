Union Cabinet Reshuffle: केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार 8 जुलाई तक संभव है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आठ जनवरी यानि गुरुवार को पीएम मोदी की कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा और खबर ये भी है कि नए मंत्रिमंडल में 20 नए चेहरों को शामिल किया जाएगा. इससे पहले आज यानि मंगलवार को केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को मंत्री पद से हटाकर राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया है. इससे साफ जाहिर है कि मंत्रिमंडल से कुछ मंत्रियों को मंत्री पद से हटाया जा सकता है और इसकी शुरूआत कर दी गई है. Also Read - मोदी कैबिनेट के विस्तार से पहले केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत बने कर्नाटक के गवर्नर, 8 राज्यों के राज्यपाल बदले गए

जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट का विस्तार 8 जुलाई यानी गुरुवार को सुबह 10.30 बजे हो सकता है. इससे पहले कई मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है.

इस बीच असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनावाल को दिल्ली बुलाया गया है और वो गुवाहाटी से दिल्ली के लिए आज निकल पड़े.

Former Assam CM Sarbananda Sonowal leaves for Delhi from Guwahati pic.twitter.com/MfezCxE22A

— ANI (@ANI) July 6, 2021