केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक (Union Education Minister Ramesh Pokhriyal) की तबीयत बिगड़ गई है. इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के एम्स (AIIMS) में भर्ती कराया गया है. आज मंगलवार को एम्स के मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल ने बताया कि निशंक को कोविड-19 के बाद की जटिलताओं के कारण भर्ती कराया गया है. शिक्षा मंत्री को 12 अप्रैल को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी.

Union Education Minister Dr Ramesh Pokhriyal Nishank admitted to AIIMS due to post COVID complications today: AIIMS officials

