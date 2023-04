अमेरिका में निर्मला सीतारमण बोलीं- 'पाकिस्तान से ज्यादा भारत में खुशहाल हैं मुसलमान', पश्चिमी देशों के नजरिए को बताया गलत

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत में मुस्लिमों की हालत पर पश्चिमी देशों के नजरिए की आलोचना करते हुए कहा कि भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है और यह आबादी और बढ़ रही है. यह कहना गलत है कि भारत में मुस्लिमों की हालत खराब है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से ज्यादा भारत में मुस्लिमों की आबादी है और वे लोग पाकिस्तान के मुस्लिमों की अपेक्षा ज्यादा सुख चैन से भारत में रहते हैं. पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की कम हो रही है.यहां तक ​​कि वहां कुछ मुस्लिम संप्रदायों का भी सफाया हो गया है. जबकि, भारत में, आप पाएंगे कि हर तरह का मुसलमान अपना व्यवसाय कर रहा है, उनके बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, फेलोशिप दी जा रही है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत में ‘मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और नकारात्मक पश्चिमी धारणा पर एक सवाल के जवाब में ये बातें कही.