नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीज़ल के दाम (Petrol Diesel Price) करने के लिए बड़ा फैसला किया है. केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी है. केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर आठ रुपये और डीज़ल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज़ ड्यूटी कम की है. इसका असर ये होगा कि पेट्रोल 9.5 रुपए और डीज़ल 7 रुपए तक सस्ता हो जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान किया है.Also Read - वंशवाद को लेकर कांग्रेस का भाजपा पर पलटवार, गोविंद डोटासरा ने पूछा- राजनाथ के बेटे को टिकट किसने दिया ?

निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करते हुए कहा कि केंद्र में मोदी सरकार ने शुरू से ही लोगों की भलाई के लिए काम किया है. इसी क्रम में ये फैसला लिया जा रहा है. सरकार जनता को राहत देने के लिए ये घोषणा कर रही है. Also Read - पेड़ से लटका मिला युवक का शव, सुसाइड नोट में लिखा 'मिस यू मम्मी पापा'

निर्मला सीतारमण ने राज्यों से भी वैट घटाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि राज्यों को भी जनता को राहत देनी चाहिए. बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद राज्य सरकारें भी टैक्स कम कर सकती हैं, जिससे ईंधन पर 15 रुपए तक कम हो सकते हैं. Also Read - बड़ी खबर: केंद्र सरकार एलपीजी गैस सिलेंडर पर 9 करोड़ लाभार्थियों को देगी बड़ी सब्‍सिडी

7/12 We are reducing the Central excise duty on Petrol by ₹ 8 per litre and on Diesel by ₹ 6 per litre.

This will reduce the price of petrol by ₹ 9.5 per litre and of Diesel by ₹ 7 per litre.

It will have revenue implication of around ₹ 1 lakh crore/year for the government.

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) May 21, 2022