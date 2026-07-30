ईरान जंग में कितने भारतीयों की हुई मौत? कौन-कौन से जहाजों को पहुंचा नुकसान? सरकार ने संसद में शेयर किया डेटा

विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने गुरुवार (30 जुलाई 2026) को लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ईरान जंग से जुड़ी जानकारी शेयर की. सरकार ने यह भी बताया कि कतर के रास लाफान गैस प्लांट में हुए ईरान के हमले में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हुई थी.

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मिडिल ईस्ट में अमेरिका-इजरायल और ईरान की जंग जारी है. अमेरिका और ईरान दोबारा डील के लिए बातचीत भी कर रहे हैं. इस जंग का असर भारत समेत पूरे मिडिल ईस्ट के देशों पर पड़ा है. इस बीच केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि ईरान जंग शुरू होने से अब तक कितने भारतीयों की मौत हुई है और कितने भारतीय जहाजों को नुकसान पहुंचा है.

विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने गुरुवार (30 जुलाई 2026) को लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ईरान जंग से जुड़ी जानकारी शेयर की. कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि मिडिल ईस्ट मं 2026 से अब तक 10 भारतीय नाविकों समेत 16 भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है. 75 भारतीय घायल हुए हैं. प्रभावित भारतीयों और उनके परिवारों को जरूरी मदद मुहैया कराई गई है.

किन देशों में कितनी मौतें?

सरकार के मुताबिक, 16 भारतीयों की मौत में सऊदी अरब में 1, कुवैत में 2, ओमान में 8, इराक में 1 और संयुक्त अरब अमीरात में 4 भारतीय शामिल हैं. UAE में 32, ओमान में 24, कतर में 4, कुवैत में 13, सऊदी अरब में 1 और इजरायल में 1 भारतीय घायल हुए हैं.

कतर के गैस प्लांट में हुए हमले में मारे गए 12 भारतीय

सरकार ने यह भी बताया कि कतर के रास लाफान गैस प्लांट में हुए ईरान के हमले में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हुई थी. सरकार ने बताया कि मृतकों के पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने के लिए परिवारों को हरसंभव सहायता दी गई है. घायलों का स्थानीय अस्पतालों में इलाज कराया गया है. भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों ने स्थानीय प्रशासन और अस्पतालों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखा.

मुआवजा भी हो गया जारी

सरकार ने बताया कि 16 में से 5 मामलों में मुआवजा जारी किया जा चुका है. युद्ध क्षेत्र से जुड़े मामलों में DGMA वेलफेयर स्कीम (सीफेयरर्स वेलफेयर फंड सोसाइटी-SWFS) तहत 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है.