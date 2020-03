नई दिल्‍ली: केंद्र सरकार ने 40 हजार नए वेंटिलेटर्स की व्‍यवस्‍था करने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं. कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार नए वेंटिलेटर्स की व्‍यवस्‍था करने जा रही है. आयोजित प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान कमी को ध्यान में रखते हुए सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) से 1-2 महीनों में 30,000 अतिरिक्त वेंटिलेटर खरीदने का अनुरोध किया गया है Also Read - करोड़ों की कमाई करने वाले MS Dhoni ने डोनेट किए 1 लाख रुपये, फैंस ने जमकर लताड़ा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, हमने 10,000 वेंटिलेटर उपलब्‍ध करने के लिए एक पीएसयू को आदेश दिया है. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) से भी 1-2 महीनों में 30,000 अतिरिक्त वेंटिलेटर उपल्‍बध कराने का अनुरोध किया है.

संयुक्त सचिवलव अग्रवाल ने कहा, अब तक 724 COVID19 मामलों की पुष्टि हुई है, कुल मौतें 17 हैं. पिछले 24 घंटों में, 75 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और 4 मौतें हुई हैं और कुल मरने वालों की संख्या 17 पहुंच गई है.

Around 1.4 lakh companies have asked their employees to work from home on our appeal: Lav Aggarwal, Joint Secretary, Union Health & Family Welfare #CoronavirusLockdown https://t.co/U9mXeWiHgs

