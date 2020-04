नई दिल्लीः भारत में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं. राष्ट्रीय राजधानी में भी लॉकडाउन के बावजूद हर रोज कोरोना के तेजी से मामले सामने आ रहे हैं. सोमवार को दिल्ली में 196 मामले आए थे. अब कोरोना का खतरा डॉक्टर्स पर भी बढ़ रहा है. दिल्ली में के बाबू जगजीवन अस्पताल में आज एक डॉक्टर सहित पांच लोग संक्रमित पाए गए. Also Read - प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से की बात, कोरोना संकट से निपटन को लेकर हुई चर्चा

डॉक्टर्स पर बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने चिंता जताई है. इस मामले पर आज उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के अलावा सभी राज्यों के डीएम और डीएसपी सहित आला अधिकारियों के साथ बैठक की. केंद्रीय मंत्री की यह बैठक वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिए हुई. Also Read - Lockdown: कोटा में फंसे बिहार के छात्र, Patna University में नीतीश Govt के खिलाफ प्रदर्शन

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्ष वर्धन ने कहा कि, दिल्ली में 26 नर्स, 24 फील्ड वर्कर्स, 33 डॉक्टर्स और 13 पैरामेडिकल स्टाफ सहित करीब 4.11 प्रतिशत हेल्थ वर्कर्स कोरोना वायरस से प्रभावित हैं. जो कि काफी चिंता का विषय है. Also Read - कर्मचारियों को वेतन देने के आदेश के खिलाफ याचिका पर न्यायालय ने केन्द्र से मांगा जवाब

In Delhi, 4.11% health workers (incl 13 paramedics, 26 nurses, 24 field workers, 33 doctors) are COVID19 affected. This is worrying; Currently, there are around 100 hotspots in Delhi, this number should go down: Union Health Minister Dr Harsh Vardhan https://t.co/1ooJf7AxXy

— ANI (@ANI) April 28, 2020