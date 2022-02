Budget Session Day 03: संसद में बजट सत्र के दौरान पूरे देश की निगाहें लोकतंत्र के मंदिर पर टिकी रहती हैं. ऐसे में राजनेता अपने अपने तरीकों से संदेश देने का मौका भी नहीं चूकते हैं. इसी कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (Union Health Minister Mansukh Mandaviya) बुधवार को संसद में साइकिल चलाकर पहुंचे. साफ है यहां उनका संदेश लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरुक करने का था. अचानक केंद्रीय मंत्री को साइकिल से पार्लियामेंट कैंपस (Rides Bicycle to Parliament) में प्रवेश करता देख हर कोई हैरान रह गया. समाचार एजेंसी ANI ने वीडियो भी साझा किया है जहां आप केंद्रीय मंत्री को साइकिल चलाते देख सकते हैं.Also Read - E-Passport: आखिर क्या है ये ई-पासपोर्ट और कैसे करता है काम? यहां जानिए इससे जुड़ी हर डिटेल

#WATCH | Union Health Minister Mansukh Mandaviya rides a bicycle to Parliament in New Delhi pic.twitter.com/OCW3K896WC

— ANI (@ANI) February 2, 2022