नई दिल्ली: देश में हर 24 घंटे में कोरोना वायरस के मामलों में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है. देश में कोरोना केस 4 लाख 25 हज़ार से अधिक मामले हो गए हैं. वहीं, फिलहाल राहत की खबर ये है कि देश में प्रति लाख कोरोना मामले सबसे कम आ रहे हैं. और ठीक होने वालों आंकड़ा भी बढ़ रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है. Also Read - ग्रिगोर दिमित्रोव के बाद क्रोएशिया के टेनिस खिलाड़ी बार्ना कोरिक भी कोरोनावायरस की चपेट में

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, भारत में हर एक लाख पर कोरोना वायरस के सिर्फ 30 मामले सामने आ रहे हैं. जबकि इसका ग्लोबल औसत हर एक लाख पर 114 से अधिक है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अमेरिका में हर एक लाख पर 671 कोरोना के मामले सामने आए हैं. जबकि जर्मनी में 583, स्पेन 526 और ब्राज़ील में ये आंकड़ा 489 है. Also Read - जमैका से भारत आई महिला ने हॉस्पिटल से कूदकर दी जान, इसी अस्पताल में भर्ती है कोरोना संदिग्ध बेटा, पति की कुछ दिन पहले ही हुई थी मौत

