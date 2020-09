नई दिल्ली: देश में कोरोना के लगातार तेजी से बढ़ते मामलों के बीच अब कोरोना वायरस के टेस्ट को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ा बदलाव किया है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड19 टेस्ट पर एडवाइजरी जारी करते हुए अब ऑन डिमांड टेस्ट को लागू कर दिया है. अब इस एडवाइजरी के बाद कोई भी अपनी मर्जी से कोरोना का टेस्ट करा सकेगा. Also Read - India Under Covid-19 Infection: खतरनाक हुआ कोरोना, 13 दिन में आए 10 लाख से ज्यादा मामले, देखें किस रफ्तार से बढ़ा संक्रमण

बता दें कि इससे पहले कोरोना का टेस्ट तभी संभव था जब आपके पास जिले के जिलाधिकारी की इजाजत हो या फिर किसी डॉक्टर का द्वारा लिखा गया हो. बिना जिला प्रशासन और डॉक्टर्स की इजाजत के कोविड का टेस्ट संभव नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.

Union Health Ministry updates advisory on #COVID19 testing; introduces 'on-demand' testing without a prescription

Individuals who wish to get tested and those undertaking travel can get ‘on-demand’ test pic.twitter.com/aP7ElbfY12

