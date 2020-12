Union Home Minister and BJP leader Amit Shah arrives in Guwahati, Assam. He is received by Chief Minister Sarbananda Sonowal and others: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर के तीन दिवसीय दौरे पर शुक्रवार की रात गुवाहाटी पहुंच गए. रात में असम गुवाहाटी एयरपोर्ट पर उतरे केंद्रीय मंत्री अमित शाह का स्‍वागत पारंपरिक ढोल नगाड़ों और स्‍थानीय परंपरा के मुताबिक किया गया. इस मौके पर असम के मुख्‍यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने उन्‍हें रिसीव किया. Also Read - VIDEO: 'मध्य प्रदेश छोड़ दो वरना जिंदा गाड़ दूंगा, मैं इन दिनों खतरनाक मूड में हूं'

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अपने टि्वटर पर असम पहुंचने पर स्‍वागत किए जाने की फोटोज शेयर की हैं.

– केंद्रीय मंत्री अमित शाह अपनी दौरे पर राज्य पार्टी कोर समिति और बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों से मुलाकात करेंगे.

– केंद्रीय गृह मंत्री शाह गुवाहाटी में 860 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाले देश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला भी रखेंगे.

– रविवार की सुबह, शाह यहां कामाख्या मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे और मणिपुर के लिए रवाना होंगे

– केंद्रीय गृह मंत्री शाह यहां विभिन्न योजनाओं की शुरूआत करेेंगे

– मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उनसे राज्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे.

– केंद्रीय गृह मंत्री शाह रविवार की शाम को नई दिल्ली लौटेंगे.

Assam: Union Home Minister and BJP leader Amit Shah arrives in Guwahati. He is being received by Chief Minister Sarbananda Sonowal and others. pic.twitter.com/Ef43tb9kiI — ANI (@ANI) December 25, 2020

पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन के संयोजक हिमंत विश्व सरमा ने जानकारी दी. असम के वित्त मंत्री सरमा ने पत्रकारों को बताया कि असम की अपनी यात्रा के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता शाह राज्य पार्टी कोर समिति और बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों से मुलाकात करेंगे.

सरमा ने बताया कि यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल-भाजपा-गण सुरक्षा पार्टी गठबंधन का 23 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी उनसे कई मुद्दों पर चर्चा करेगा. असम में शाह के आधिकारिक कार्यक्रम में मध्य असम के बाताद्रव में वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव के जन्मस्थान के सौंदर्यीकरण कार्यक्रम की आधारशिला रखना शामिल है.

सरमा ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री शाह गुवाहाटी में 860 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाले देश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला भी रखेंगे.