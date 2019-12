नयी दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने प्याज की आसमान छूती कीमतों के बारे में चर्चा करने के लिये केंद्रीय मंत्रियों तथा शीर्ष अधिकारियों के साथ बृहस्पतिवार को बैठक की. उन्होंने कीमतों को काबू करने के लिये आयात के जरिये प्याज की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की.

Union Home Minister Amit Shah chairs Group of Ministers meeting; Union Ministers Piyush Goyal, Narendra Singh Tomar and Cabinet Secretary Rajeev Gauba and Advisor to PM PK Sinha present there https://t.co/NRJiuecJi2

