भुवनेश्वर: संशोधित नागरिकता कानून के समर्थन में यहां आयोजित रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि विपक्षी दल नागरिकता कानून पर लोगों को उकसा कर दंगे करवा रहा है. शाह ने कहा कि लोगों को बाहर आना चाहिए और जो लोग दिक्कत पैदा कर रहे हें उनसे पूछना चाहिए कि संशोधित नागरिकता कानून का कौन सा उपबंध लोगों की नागरिकता छीनने की बात करता है.

Union Home Minister Amit Shah in Bhubaneswar: Why is opposition lying about Citizenship Amendment Act (CAA)? I here again repeat that citizenship of any Muslim or minority will not be taken away through CAA, because it is an Act to give citizenship not to take it away. pic.twitter.com/DmoDnFfj14

— ANI (@ANI) February 28, 2020