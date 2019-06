श्रीनगरः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 12 जून को अनंतनाग आतंकवादी हमले में शहीद हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस के निरीक्षक अरशद अहमद खान के परिवार से बृहस्पतिवार को मुलाकात की. शाह सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच शहर के बल गार्डन इलाके में परिवार से मिलने पहुंचे. गृह मंत्री के दौरे के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी गई थी.

इस आतंकवादी हमले में 37 साल के खान घायल हो गए थे जिन्हें बाद में विशेष उपचार के लिए दिल्ली लाया गया था. हालांकि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी. खान के परिवार में उनकी पत्नी और एक साल एवं चार साल के दो बेटे हैं.

Jammu & Kashmir: Union Home Minister Amit Shah in Srinagar meets family of SHO Anantnag Arshad Khan who lost his life in a terror attack on June 12. pic.twitter.com/KKeCl6k5NT

— ANI (@ANI) June 27, 2019