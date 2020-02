नई दिल्ली: दिल्ली के कुछ हिस्सों में हिंसा के मद्देनजर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और मौके पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए है. उत्तरपूर्व दिल्ली में हिंसक संघर्ष में एक पुलिसकर्मी की मौत होने के बाद गृह सचिव का यह बयान आया है.

केंद्रीय गृह सचिव भल्ला ने मीडियाकर्मियों से कहा, ”दिल्ली में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर हैं और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए है.”

बता दें कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद और मौजपुर इलाकों में संशोधित नागरिकता कानून को लेकर हुई झड़पों में दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई, जबकि पुलिस उपायुक्त घायल हो गए.

Situation under control, says Union Home Secy on Delhi violence

