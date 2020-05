नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लेटर लिखकर कहा है कि विदेश से आने वाले भारतीयों को अब 7 दिन तक क्वारंटाइन में रहना होगा. बता दें कि सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए रविवार को मानक संचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) जारी किया था और कहा कि इस सेवा के लिए उन्हें भुगतान करना होगा और गर्भवती महिलाओं के साथ ही उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो परेशानी में हों या जिनकी नौकरी छूट गई हो. Also Read - छत्तीसगढ़ में Coronavirus के 15 नए केस, कुल आंकड़ा, 307 लेकिन कोई भी मौत नहीं

मंगलवार को केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्य मुख्य सचिवों से कहा कि “विदेश से लौटने के बाद होटलों में क्वारंटाइन किए गए भारतीयों ने 14 दिनों के लिए अग्रिम भुगतान किया था. अब वे 7 दिनों के बाद घर जा सकते हैं, बाकी 7 दिनों की राशि उनको वापस दी जाए. कुछ होटल इसके लिए मना कर रहे हैं.” पत्र में आगे कहा गया, ‘आपसे अनुरोध है कि संस्थागत क्वारंटाइन के लिए इस्तेमाल किए गए होटलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 14 दिनों के अग्रिम भुगतान किए गए लोगों की शेष राशि बिना किसी देरी के वापस की जाए.’ Also Read - बिहार में Coronavirus के 133 नए मामले, बढ़कर कुल 2870 हुए, पढ़े जिलेवार डिटेल

Report: Indians coming back from abroad being charged in advance for 14days quarantine stay by earmarked Hotels@MoHFW_INDIA guidelines allow such persons to leave for home quarantine after 7days Also Read - ब्रिटेन में पीएम के मुख्‍य सलाहकार ने किया था लॉकडाउन का उल्लंघन, उप मंत्री ने दिया इस्तीफा

Direct hotels to charge only for 7 days & refund balance: MHA to States#COVIDー19 pic.twitter.com/RSSn1ODcBV

— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) May 26, 2020