Delhi Assembly Election 2020: दिल्ली विधानसभा चुनावों में प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर व भाजपा सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा के विवादित बयान पर चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई की है. आयोग ने बुधवार को इन दोनों नेताओं को भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर करने का आदेश दिया है.

Election Commission of India: EC has ordered removal of Anurag Thakur & Parvesh Sahib Singh Verma from the list of star campaigners of BJP for #DelhiElections with immediate effect & until further notice. pic.twitter.com/LXAXePyAnn

— ANI (@ANI) January 29, 2020