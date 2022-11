केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीच हाईवे पर बस को लगाया धक्का, देखें VIDEO

Anurag Thakur, Himachal Pradesh Assembly Election 2022: ये वीडियो है केंद्र की सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार के एक मंत्री का, जो हाईवे पर ख़राब हुई बस को धक्का लगते हुए नजर आ रहे हैं. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो हिमाचल के बिलासपुर में एक हाईवे के बीच में खराब हुई बस को हटाने के लिए स्वयं ही जुट गए.

दरअसल, हिमाचल प्रदेश में विधान सभा चुनाव चल रहे हैं और केंद्रीय मंत्री बीजेपी की एक चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद अपने गंतव्य को लौट रहे थे. लेकिन बिलासपुर में एक हाईवे के बीच में बस खराब हो गई और इसके कारण मार्ग पर जाम लग गया था और उनका काफिला भी फंस गया. यह देख मंत्री स्वयं ही बस को हटाने के लिए धक्का देने लगे. इसके बाद उनका यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया.