नई दिल्‍ली: राजस्‍थान में सरकार गिराने की कोशिश को लेकर तथाकथित वायरस हुए दो ऑडियो की जांच के सिलसिले में राजस्थान पुलिस के गठित स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) ने केंद्रीय मंत्री मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को नोटिस भेजा है. एसओजी से मिले नोटिस पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने जांच एजेंसी से कुछ सवाल करते हुए पूछा है कि किसने ये ऑडियो रिकॉर्ड किया? किसकी इजाजत से इन्‍हें रिकॉर्ड किया गया.

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने बताया कि राजस्थान पुलिस के विशेष संचालन समूह (एसओजी) ने मेरे निजी सचिव के माध्यम से एक नोटिस भेजा है. नोटिस में उन्होंने मुझे अपना बयान और आवाज का नमूना रिकॉर्ड करने के लिए कहा है.

I first want them to check the authenticity of the audio clips, with whose permission was it recorded? Who recorded it? First they should come out with authenticity. I’ve already said that my doors are always open for any kind of enquiry: Union Min Gajendra Singh Shekhawat to ANI https://t.co/YpmPpH0xKY Also Read - बंगाल में भाजपा कार्यकर्ता की बेटी के साथ कथित दुष्कर्म और फिर हत्या, केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग

