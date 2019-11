नई दिल्ली: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रस्तावित व्यापक मुक्त व्यापार समझौते आरईसीपी पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की टिप्पणियों का जवाब देते हुए शनिवार को कहा कि संप्रग सरकार में ही भारत इस समझौते के लिए वार्ता में शामिल हुआ था.

गोयल ने ट्वीट किया, ‘‘सोनिया गांधी जी आरसीईपी और एफटीए को लेकर अचानक जाग गई हैं. जब आसियान के साथ एफटीए पर 2010 में हस्ताक्षर हुए थे, तब वह कहां थीं? जब दक्षिण कोरिया के साथ एफटीए पर 2010 में हस्ताक्षर हुए थे, तब वह कहां थीं? जब मलेशिया के साथ एफटीए पर 2011 में हस्ताक्षर हुए थे, जब जापान के साथ 2011 में एफटीए पर हस्ताक्षर हुए थे, तब वह कहां थीं?’’

Smt. Sonia Gandhi ji has suddenly woken up to RCEP and FTAs. So where was she

When her Govt. opened 74% of its market to ASEAN countries but richer countries like Indonesia opened only 50% for India? Why did she not speak against giving larger concessions to richer countries

