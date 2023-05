आपसे कहां गलती हो गई? कानून मंत्रालय से हटाए जाने के सवाल पर किरेन रिजिजू ने दिया ये जवाब; देखें- Video

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से आज पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया. गुरुवार को किरेन रिजिजू से कानून मंत्रालय वापस लेकर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में भेज दिया गया था. मंत्रालय में कार्यभार संभालने के बाद जब वे प्रेस वार्ता कर रहे थे तो कुछ पत्रकारों ने किरेन रिजिजू से पूछ ही लिया कि आपसे आखिर कहां गलती हो गई? इस सवाल का जवाब देते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि कोई गलती नहीं हुई. मंत्रिमंडल में फेरबदल होता रहता है. अलग-अलग जिम्मेदारी देना और मंत्रिमंडल में फेरबदल करना सरकार का तरीका होता है. प्रधानमंत्री की अपनी सोच है किसको क्या जिम्मेदारी देना है.

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद किरेन रिजिजू ने कहा कि कानून मंत्रालय से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में आने पर विपक्ष निश्चित रूप से मेरी आलोचना करेगा. विपक्ष मेरे खिलाफ बोल रहा है यह कोई नई बात नहीं है … यह ट्रांसफर कोई सजा नहीं है, यह सरकार की योजना है, यह पीएम मोदी का दृष्टिकोण है.