Kiren Rijiju's car Accident: केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू की कार हादसे का शिकार, बाल- बाल बचे

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू की कार का आज सड़क मार्ग से जम्मू से श्रीनगर जाते समय एक्सीडेंट हो गया

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू की कार का आज शनिवार को सड़क मार्ग से जम्मू से श्रीनगर जाते समय एक्सीडेंट हो गया. PHOTO: ANI

Kiran Rijiju’s car accident: केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री ( Union Minister for Law and Justice) किरण रिजिजू (Kiran Rijiju) की कार का आज सड़क मार्ग से जम्मू से श्रीनगर जाते समय एक एक्सीडेंट की शिकार (Rijiju’s car met with a minor accident)हो गई. शुक्र है कि किसी को कोई चोट नहीं आई है. इस हादसे में केंद्रीय मंत्री रिजिजू बाल-बाल बच गए.

यह हादसा तब हुआ जब सामान भरे एक ट्रक ने कर को टक्कर मार दी. रिजिजू श्रीनगर से बनिहाल जा रहे थे. कार को मामूली नुकसान हुआ है. जानकारी के मुताबिक लेन बदलने की गलती के कारण ये हादसा हुआ है.

रामबन पुलिस ने कहा, आज सड़क मार्ग से जम्मू से श्रीनगर जाते समय केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू की कार का मामूली एक्सीडेंट हो गया. हादसे में कोई घायल नहीं हुआ. किरण रिजिजू को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचा दिया गया है.

