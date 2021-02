Congress, Rahul Gandhi, Eastern Ladakh, INDIA, CHINA, BJP, PM MODI, India-China disengagement, Mukhtar Abbas Naqvi, LATEST NEWS: भारत (INDIA) और चीन (CHINA) के बीच डिसइंगेजमेंट (disengagement) को लेकर समझौता होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच वाकयुद्ध तेज हो गया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को सुबह जब एक बयान में प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को कायर (coward) और सेना के बलिदान पर थूकने वाला बताया तो केंद्रीय मंत्री मुख्‍तार अब्बास नकवी (Mukhtar Abbas Naqvi) ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी को कुंदबुद्धि पप्पू जी बताते हुए सुपारी लेकर देश को बदनाम करने वाला करार दिया है. Also Read - प्रधानमंत्री ने ‘भारत माता का एक टुकड़ा’ चीन को दिया: राहुल

भारत-चीन डिसइंगेजमेंट पर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख़्तार अब्बास नक़वी ने कहा, कुंदबुद्धि पप्पू जी के कमाल का कोई रास्ता नहीं है. कहीं और से सुपारी लेकर देश को बदनाम करने के षड्यंत्र और सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ने की साजिशों में लगे हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है. Also Read - Rahul Gandhi ने संसद के नियमों का किया उल्लंघन, लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के बगैर रखवाया 2 मिनट का मौन

बता दें कि आज सुबह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीन के साथ सीमा पर गतिरोध को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से संसद के दोनों सदनों में दिए गए वक्तव्य के खिलाफ दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘भारत माता का एक टुकड़ा’ चीन को दे दिया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, पीएम एक कायर है जो चाइनीज के सामने खड़ा नहीं हो सकता. वह हमारी सेना के बलिदान पर थूक रहा है. वह हमारी सेना के बलिदान को धोखा दे रहा है. भारत में किसी को भी ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

राहुल गांधी ने कहा, इस देश के क्षेत्र की सुरक्षा करना प्रधान मंत्री की जिम्मेदारी है. वह कैसे करता है यह उसकी समस्या है, मेरी नहीं. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री चीन के सामने झुक गए और उन्होंने सैनिकों की शहादत के साथ विश्वासघात किया है.

Yesterday, Defence Min made a statement on the situation in Eastern Ladakh. Now, we find our troops are now going to be stationed at Finger 3. Finger 4 is our territory. Now, we’ve moved from Finger 4 to Finger3. Why has Mr Modi given up our territory to the Chinese: Rahul Gandhi pic.twitter.com/4KmqnQU2Zd

राहुल कहा, ” कल रक्षा मंत्री ने दोनों सदनों में बयान दिया. कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें स्पष्ट करने की जरूरत है. पहली बात यह है कि इस गतिरोध के शुरुआत से ही भारत का यह रुख रहा है कि अप्रैल, 2020 से पहले की यथास्थिति बहाल होनी चाहिए, लेकिन रक्षा मंत्री के बयान से स्पष्ट है कि हम फिंगर 4 से फिंगर 3 तक आ गए.”

राहुल ने कहा, ”प्रधानमंत्री ने भारतीय सीमा चीन को क्यों दी? इसका जवाब प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को देना है. देपसांग इलाके में चीन हमारी सीमा के अंदर आया है. इस बारे में रक्षा मंत्री ने एक शब्द नहीं बोला.” राहुल गांधी ने दावा किया, ” सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पवित्र जमीन चीन को दे दी है….उन्होंने भारत माता एक टुकड़ा चीन को दे दिया है.

He must ask his grandfather (Jawaharlal Nehru) about who has given India’s territory to China, he will get the answer.. Who is a patriot and who is not, the public knows it all: MoS Home G Kishan Reddy on Rahul Gandhi’s recent remarks on PM and India-China disengagement pic.twitter.com/0z4gLHAnNb

