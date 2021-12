Nitin Gadkari: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को अपनी ही सरकार पर सवाल उठाया है और फिर से एक कड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारत में सिस्टम के कारण अधिकतम परियोजनाओं में देरी हो रही है. उन्होंने एससीएल इंडिया 2021 (SCL India 2021) सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “मैं किसी के खिलाफ किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन सिस्टम के कारण अधिकतम परियोजनाओं में देरी हो रही है. गडकरी ने आगे कहा कि सरकारी प्रणाली में, निर्णय नहीं लेना और निर्णय में देरी करना एक बड़ी समस्या थी.”Also Read - Jammu & Kashmir को 25 नेशनल हाईवे की सौगात देंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, आज रखेंगे आधारशिला

I don’t want to make any type of allegations against anybody but the maximum projects are delayed because of the system. In the govt system, not taking decisions & making delays for the decision was a big problem: Union Minister Nitin Gadkari at SCL India 2021 conference (10.12) pic.twitter.com/mdwEqgj9bU

