Covid Update: देश में कोरोना और उसके नए ‘ओमिक्रॉन’ (Omicron) वेरिएंट की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है. आम से लेकर खास सभी इसकी चपेट में आ रहे हैं. इन सबके बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित हो गए हैं. केंद्रीय मंत्री ने खुद ट्वीट कर पॉजिटिव होने की जानकारी दी. गडकरी ने ट्वीट किया, हल्के लक्षणों के साथ आज मेरी कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. सभी जरूरी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है और मैं होम क्वारंटाइन में हूं. जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं मैं उन सभी से अनुरोध करता हूं कि खुद को आइसोलेट कर जांच कराएं.Also Read - UP: BJP MLA की बेटी ने सरकार से पिता को खोजने की अपील की, कहा- तबीयत ठीक नहीं, चाचा लखनऊ ले गए थे

I have tested positive for Covid 19 today with mild symptoms. Following all the necessary protocols, I have isolated myself and I am under home quarantine. I request all those who have come in contact with me to isolate themselves and get tested.

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) January 11, 2022