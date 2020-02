DelhiViolence: राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली में सीएए के विरोधियों की हिंसा में उत्‍तर पूर्वी दिल्‍ली में सोमवार को हुई हिंसा में शहीद हेड कॉन्‍स्‍टेबल रत्‍तन लाल को आज मंगलवार को दिल्‍ली के उप राज्‍यपाल अनिल बैजल, केंद्रीय गृह राज्‍यमंत्री नित्‍यानंद राय, दिल्‍ली पुलिस कमिश्‍नर के अमूल्‍य पटनायक ने श्रद्धांजलि अर्पित की है.

दिल्‍ली पुलिस के शहीद हेड कॉन्‍स्‍टेबल रत्‍तन लाल की wreath-laying ceremony में उन्‍हें सम्‍मान के भाव-भीनी विदाई दी गई.

Delhi: Lt Governor Anil Baijal and Police Commissioner Amulya Patnaik pay tribute to Delhi Police Head Constable Rattan Lal who lost his life during clashes in North East Delhi yesterday. pic.twitter.com/XmDcIYjd7s — ANI (@ANI) February 25, 2020

बता दें कि सीएए को लेकर प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों पर किए गए पथराव में रतन लाल घायल हो गए थे. उन्होंने बताया कि लाल मूल रूप से राजस्थान के सीकर के रहने वाले थे और 1998 में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए थे. उनके परिवार में पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा है.

Union Minister of State for Home Affairs Nityanand Rai, and Delhi Police Commissioner Amulya Patnaik at wreath-laying ceremony of Delhi Police Head Constable Rattan Lal (who lost his life during clashes in North East Delhi yesterday). https://t.co/xtPM251PJ5 pic.twitter.com/KEHqEHa9Of — ANI (@ANI) February 25, 2020

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लाल के निधन पर दुख जताया और राष्ट्रीय राजधानी में शांति का आह्वान किया. उन्होंने एक ट्वीट में कहा था, ”पुलिस हेड कोंस्टेबल की मौत बेहद दुःखदायी है. वो भी हम सब में से एक थे. कृपया हिंसा त्याग दीजिए. इस से किसी का फायदा नहीं. शांति से ही सभी समस्याओं का हल निकलेगा.”

उत्तर पूर्वी दिल्ली में फिर हिंसा

उत्तर पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाकों में तीसरे दिन मंगलवार को भी हिंसा की घटनाएं सामने आ रहीं हैं. भजनपुरा चौक के पास दो गुटों के बीच पथराव हुआ है. वहीं, गोकुलपुरी में दो दमकल वाहनों को क्षति पहुंचाई गई, मौजपुर में एक बाइक आग के हवाले कर दी गई है. मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई बैठक में दिल्ली में सभी इलाकों में शांति समितियां फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है.

Delhi: Wreath-laying ceremony underway of Delhi Police Head Constable Rattan Lal who lost his life during clashes in North East Delhi yesterday. #DelhiViolence pic.twitter.com/3OOandOtfn — ANI (@ANI) February 25, 2020

गोकुलपुरी में दो दमकल वाहनों को नुकसान, मौजपुर में बाइक आग के हवाले

उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी में दंगाइयों ने दो दमकल वाहनों को क्षति पहुंचाई. अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने

मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाकों में हिंसा जारी है. उन्होंने बताया कि नारे

लगाती भीड़ ने मौजपुर में एक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया है.