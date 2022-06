केंद्रीय राज्यमंत्री भगवत कराड ने एक बार फिर से एक युवक की जान बचाई है. मंत्री भगवत कराड दिल्ली स्थित एक होटल में मीडिया के एक कार्यक्रम में उपस्थित थे. इस दौरान एक कैमरामैन बेहोश होकर गिर पड़ा. जिसके बाद मंत्री तुरंत उसकी ओर दौड़े और युवक की नब्ज चेक की. इसके बाद मंत्री ने उस युवक को प्राथमिक उपचार देकर उसकी जान बचाई. फिलहाल, मंत्री का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. उन्हें चारों तरफ से लोगों की प्रशंसा मिल रही है.Also Read - दिल्ली के निर्माण विहार में बुजुर्ग दंपत्ति का संदिग्ध हालत में मिला शव, 14 साल से रह रहे थे अकेले

जानकारी के मुताबिक होटल ताज मान सिंह में एक प्रेस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान अचानक से एक कैमरामैन की तबीयत बिगड़ गई. वह बेहोश होकर गिर पड़ा. उसके बाद वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. यह देख मंत्री तुरंत अपनी सीट से उठे और कैमरामैन की ओर दौड़े. उन्होंने कैमरामैन की नब्ज चेक की. जिसके बाद मंत्री ने कैमरामैन को प्राथमिक उपचार दिया. थोड़ी देर बाद युवक की नब्ज सामान्य हो गई. इसके बाद मंत्री ने उन्हें मीठा खाने को दिया ताकि शरीर में शुगर लेवल बढ़ सके. भगवत कराड़ ने इस दौरान प्रोटोकॉल की परवाह किए बगैर कैमरामैन की जिंदगी बचाई.

Humanity above all !

Why are Doctors Devdoot ?

Watch the video know.

Yet another inspiring example set by our Union Minister @DrBhagwatKarad ji by providing immediate relief to a cameraman who fainted during Hon Minister’s TV interview.

Salute, Dr Karad ji! pic.twitter.com/IP4gXv5PHx

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) June 17, 2022