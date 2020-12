Ashwini Kumar Choubey Health Updates: केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे (Ashwini Kumar Choubey) कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित हो गए हैं. अश्विनी कुमार चौबे (Ashwini Choubey) ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ‘कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने आज टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. मेरी तबीयत ठीक है, डॉक्टर्स की सलाह पर होम आइसोलेशन में सभी दिशा- निर्देशो का पालन कर रहा हूं. मेरा अनुरोध है, जो भी लोग गत कुछ दिनों में संपर्क में आए हैं, कृपया खुद को आइसोलेट कर अपनी जांच करवा लें. Also Read - Trivendra Singh Rawat is being shifted to AIIMS: कोरोना पॉजिटिव उत्तराखंड के सीएम रावत की तबीयत बिगड़ी, एम्स में कराए जा रहे भर्ती

उधर, देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या सोमवार को 97,82,669 पहुंच गई. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि एक महीने से अधिक समय से रोजाना नए मामलों की तुलना में दैनिक संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या अधिक रही है. इससे संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों का आंकड़ा कम हुआ है. मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 1,389 घटी है. देश में संक्रमण का उपचार करा रहे संक्रमितों की संख्या 2,77,301 हो गई है. कुल मामलों में इलाज करा रहे मरीजों की हिस्सेदारी घटकर 2.72 प्रतिशत रह गई है.

उसने बताया, ‘एक महीने से अधिक समय से रोजाना नए मामलों की तुलना में दैनिक संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या अधिक रही है. पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस से 20,021 लोग संक्रमित पाए गए हैं. इसी अवधि के दौरान 21,131 और मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं. इस प्रकार संक्रमण का उपचार करा रहे मामलों की संख्या में कमी दर्ज हुई है.’ मंत्रालय ने बताया कि वैश्विक रूप से अगर तुलना की जाए, तो प्रति 10 लाख की आबादी पर देश में कोविड-19 के मामलों की संख्या (7,397) है जो दुनिया में सबसे कम में से है.

वैश्विक तौर पर औसतन 10 लाख की आबादी पर 10,149 लोग संक्रमित हैं. रूस, इंग्लैंड, इटली, ब्राजील, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों में प्रति 10 लाख की आबादी पर कोविड-19 के मामलों की संख्या बहुत अधिक है. मंत्रालय ने बताया कि संक्रमण मुक्त हुए 72.99 प्रतिशत नये मरीज 10 राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं. 79.61 प्रतिशत नये मामले 10 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से हैं.

(इनपुट: ANI,भाषा)