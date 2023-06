Twitter के पूर्व सीईओ का दावा- किसान आंदोलन के दौरान कई अकाउंट ब्लॉक करने का दबाव डाला, सरकार ने दिया ये जवाब

ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी (Jack Dorsey) ने दावा किया है कि किसान आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार कई ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने का दबाव बनाया था. यूट्यूब शो ‘ब्रेकिंग पॉइंट्स विद क्रिस्टल एंड सागर’ में जैक डोर्सी ने आरोप लगाया कि किसानों के विरोध और पत्रकार जो सरकार के आलोचक थे उनको लेकर भारत सरकार के पास से हमारे पास कई अनुरोध आए और कहा गया कि हमें (ट्विटर) भारत में बंद कर दिया जाएगा, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा बाजार है. कुछ कर्मचारियों के घरों पर छापा मारा गया और कहा गया कि अगर आप पालन नहीं करते हैं तो हम आपके कार्यालय बंद कर देंगे.

ट्विटर के सह-संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के भारत सरकार द्वारा दबाव वाले दावे पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जवाब दिया है. केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर जैक डोर्सी के दावे को झूठा करार दिया है. उन्होंने कहा कि शायद ट्विटर के इतिहास के उस बहुत ही संदिग्ध दौर को मिटाने का प्रयास है. डोर्सी और उनकी टीम के तहत ट्विटर भारतीय कानून का बार-बार और लगातार उल्लंघन कर रहा था.