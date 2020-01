नई दिल्ली: देश की जनता को इस साल ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ दिया जाएगा. सोमवार को केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम 1 जून से लागू कर दी जाएगी. इस कार्ड के आने के बाद पूरे देश में एक ही तरह का राशन कार्ड होगा. रामविलास पासवान ने बताया कि इस स्कीमके लाग होने के बाद उपभोक्ता एक राशन कार्ड का इस्तेमाल देश के किसी भी कोने में कर सकते हैं.

‘One Nation, One Ration Card’ scheme to be implemented by June 1 across India: Ram Vilas Paswan

Read @ANI Story | https://t.co/h057bwyxMo pic.twitter.com/lWQIFBb9XX

— ANI Digital (@ani_digital) January 21, 2020