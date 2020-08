नई दिल्‍ली/ मुंबई: बॉलीवुड एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच की लगातार बढ़ती मांग के बीच जहां बिहार पुलिस ने मुंबई में इस मामले में कुछ नए खुलासे किए हैं, वहीं, आज केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे से मामले को केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने का अनुरोध किया है, लेकिन वह इसके पक्ष में नहीं है. Also Read - मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं करतीं तनुश्री, बोलीं- बॉलीवुड से भी ज्यादा खराब

केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कहा अब लगता है कि परिवार का यकीन मुंबई पुलिस से हट गया है, ये स्वाभाविक है 40-45 दिन में उन्होंने कुछ नहीं किया. वहीं, बिहार पुलिस ने बताया कि सुशांत सिंह दूसरे के नाम से जारी सिम का उपयोग कर रहे थे.

मुंबई पहुंची बिहार पुलिस ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत द्वारा जिन सिम कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था, उनमें से कोई भी उनके नाम पर पंजीकृत नहीं था. उनमें से एक अपने दोस्त सिद्धार्थ पिठानी के नाम पर पंजीकृत था. अब हम कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स (सीडीआर) पर नज़र रख रहे हैं.

We will also interrogate the family of #SushantSinghRajput ‘s former manager Disha Salian (who died few days before Sushant’s death). Even after constant attempts to connect with them on phone, we have failed to establish any contact: Bihar Police. https://t.co/jGThLyflYc

बिहार पुलिस ने कहा, हम सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सलियन ( सुशांत से कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई) के परिवार से भी पूछताछ करेंगे. फोन पर उनसे जुड़ने की लगातार कोशिशों के बाद भी हम कोई संपर्क स्थापित करने में नाकाम रहे हैं.

केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा, सीबीआई को केस ट्रांसफर करने की लोगों की मांग जायज है. मैंने यह अनुरोध महाराष्ट्र के सीएम से किया, लेकिन वह इसके पक्ष में नहीं थे. न्याय की दृष्टि से सीबीआई जांच बेहतर होगी और परिवार भी यही चाहता है.

People’s demand for transferring case to CBI is justified. I took this request to Maharashtra CM, but he was not in favour. CBI probe would be better from the point of justice & family also wants the same: RK Singh, Union Minister on #SushantSinghRajput case (1/2) pic.twitter.com/JctEX2d3O5

