नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने पुत्री ज़ोइश ईरानी पर गोवा में “अवैध बार” चलाने का आरोप लगाने वाले कांग्रेस के तीन नेताओं और कांग्रेस पार्टी को लीगल नोटिस भेज दिया है. स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता पवन खेरा, जयराम रमेश, नेत्त डिसूजा और कांग्रेस पार्टी को नोटिस भेजा है. स्मृति ईरानी ने नोटिस में कहा है कि कांग्रेस नेता बिना किसी शर्त के लिखित में माफ़ी मांगें. और आरोपों को वापस लें. बता दें कि इस मामले को लेकर बड़ा सियासी बवाल मचा हुआ है. इन आरोपों के जवाब में स्मृति ईरानी ने इसे दुर्भावनापूर्ण करार दिया और उस पलटवार करते हुए दावा किया था कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी की ‘‘5,000 करोड़ रुपये की लूट’’ पर उनके मुखर रुख के कारण उनकी बेटी को निशाना बनाया गया है.Also Read - स्मृति ईरानी के समर्थन में उतरीं शिवसेना सांसद, बोली- मैं भी एक 19 साल की बेटी की मां...

कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार प्रमुख पवन खेड़ा ने संवाददाताओं से कहा- “केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं. गोवा में उनकी बेटी द्वारा चलाए जा रहे रेस्त्रां पर शराब परोसने के लिए फ़र्ज़ी लाइसेंस जारी करवाने का आरोप लगा है और यह कोई ‘सूत्रों के हवाले से’ अथवा एजेंसियों द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए लगाया गया आरोप नहीं है, बल्कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत प्राप्त जानकारी में खुलासा हुआ है.” उन्होंने दावा किया था, “केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी ने अपने ‘सिली सोल्स कैफे एंड बार’ के लिए फ़र्ज़ी दस्तावेज़ देकर ‘बार लाइसेंस’ जारी करवाए.” Also Read - शिंदे को सीएम बनाए जाने के फैसले पर बोले महाराष्ट्र BJP प्रमुख- 'बड़े भारी मान से लिया गया फैसला क्योंकि...'

Union Minister Smriti Irani sends legal notice to Congress leaders Pawan Khera, Jairam Ramesh, Netta D’ Souza & Congress over remarks on her 18-year-old daughter & ask them to tender a written unconditional apology and withdraw the allegations with immediate effect

