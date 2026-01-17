By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
स्लीपर बस हादसों पर सरकार हुई सख्त, चार महीनों में 145 लोगों की गई है जान, अब सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर होगी ये कार्रवाई!
Sleeper bus accidents: बीते कुछ महीनों में भारत में कई स्लीपर बस हादसे हुए हैं. इन्हें लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय गंभीर है और बार-बार नियम तोड़ने वालों को पर बेहद कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है. पिछले चार महीनों में स्लीपर बस हादसों में करीब 145 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ऑपरेटरों और मैन्युफैक्चरर्स को चेतावनी दी है.
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर ने स्लीपर बस सुरक्षा को “बहुत गंभीर” मुद्दा बताया है. उन्होंने कहा कि मंत्रालय द्वारा हाल के हादसों की जांच में मैन्युफैक्चरिंग, फिटनेस टेस्टिंग और ज़मीनी स्तर पर नियमों को लागू करने में सिस्टम की खामियां सामने आई हैं.
वी उमाशंकर ने कहा है कि बात लोगों के जान की है इसलिए नियमों को जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू करना होगा. उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए और उन पर ऑपरेशन से पूरी तरह बैन लगा देना चाहिए.
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इसे लेकर गंभीर है कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं. इसे लेकर 1 अक्टूबर, 2025 को एक नया बस बॉडी कोड लागू किया गया था. मैन्युफैक्चरर्स के लिए इन सुरक्षा मानकों को पूरा करना अनिवार्य किया गया है.
हालांकि सरकार सिर्फ यहीं रुकने वाली. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अब और भी सख्त उपायों पर विचार कर रहा है. सरकार सिर्फ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEMs) के ज़रिए ही बस बनाने की इजाज़त देने की दिशा में आगे बढ़ रही है. यह कदम अनधिकृत फैब्रिकेशन तरीकों को खत्म करने के लिए उठाया जा रहा है जो यात्रियों की सुरक्षा से समझौता करते हैं.
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य परिवहन मंत्रियों को फिटनेस टेस्टिंग को ऑटोमेटेड करने की सलाह दी है. कई मामलों में सामने आया है कि बस मालिकों ने अनिवार्य जांच पास होने के बाद गाड़ी में बिना इजाज़त के बदलाव किए थे. ऑटोमेटेड सिस्टम लंबी दूरी की यात्रा के लिए बसों में खामियों का पता लगाने में मदद करेंगे.
