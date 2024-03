CAA के लिए अधिसूचना जारी, ममता बनर्जी बोलीं- हम लड़ेंगे, ओवैसी ने कहा- ये गोडसे की सोच पर आधारित; कौन क्या बोला, जानें

Reaction on CAA: केंद्र सरकार ने CAA (नागरिक संशोधन कानून) लागू करने को लेकर बड़ा कदम उठाया है. इसके लिए केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. इसे लेकर विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया भी आने लगी है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे लेकर निशाना साधा है. ममता बनर्जी ने कहा कि अगर किसी को अधिकारों से वंचित किया जाएगा, लोग परेशान होंगे तो हम इसके खिलाफ लड़ेंगे.

ममता बनर्जी ने कहा कि ये अधिसूचना छः महीने पहले लागू करना चाहिए था. ममता बनर्जी ने कहा कि यदि कोई अच्छी चीज है, तो हम हमेशा समर्थन और सराहना करते हैं, लेकिन जो देश के लिए अच्छा नहीं है, तो हम हमेशा इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे. मुझे पता है कि रमज़ान से पहले आज की तारीख क्यों चुनी गई? ममता बनर्जी ने कहा कि मैं लोगों से शांत रहने और किसी भी अफवाह से बचने की अपील करती हूं.

#WATCH | On Centre likely to notify CAA rules today, West Bengal CM Mamata Banerjee says, “Let me see the rules first. The notification has not been issued yet. If people are deprived of their rights under the rules, then we will fight against it. This is BJP’s publicity for… pic.twitter.com/9vfyKmJhtF

— ANI (@ANI) March 11, 2024