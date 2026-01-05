  • Hindi
सिंधु जल संधि (IWT) के स्थगित होने के बाद भारत ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे पाकिस्तान परेशान है. सलाल डैम से गाद हटाने का फैसला भी इन्हीं में से एक है.

केंद्रीय बिजली मंत्री ने ऐसा आदेश दिया जिसे सुनकर पाकिस्तान की चीख निकल जाएगी, अधिकारियों से कहा- चिनाब नदी पर...

Salal Power Station: केंद्रीय बिजली और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने सलाल डैम से गाद हटाने के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है. सिंधु जल संधि (IWT) के स्थगित होने के बाद भारत ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे पाकिस्तान परेशान है. सलाल डैम से गाद हटाने का फैसला भी इन्हीं में से एक है. सिंधु जल संधि के लागू रहते गाद हटाने जैसे काम के लिए भी पाकिस्तान की सहमति जरूरी होती थी. केंद्रीय बिजली मंत्री ने इस दौरान रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के कंक्रीटिंग कामों का शिलान्यास भी किया.

सलाल डैम परियोजना क्या है?

चिनाब नदी पर स्थित सलाल पावर स्टेशन सिंधु जल संधि स्थगित होने के बाद गाद हटाने का काम कर रहा है. इसका मकसद पानी के संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है. सलाल जलाशय जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर स्थित एक प्रमुख जलविद्युत परियोजना है. यह NHPC द्वारा संचालित है और इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 690 मेगावाट है. सलाल बांध जम्मू-कश्मीर और अन्य उत्तरी राज्यों को बिजली प्रदान करता है. सलाल बांध सिंधु जल संधि के तहत भारत की पहली बड़ी परियोजना थी.

बिजली मंत्री ने कई प्रोजेक्ट्स का निरिक्षण किया

केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दो दिन के दौरे में रियासी, रामबन और किश्तवाड़ जिलों में मौजूद कई परियोजनाओं का निरिक्षण किया. उन्होंने सावलकोट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (1856 MW) का हवाई निरिक्षण भी किया. उन्होंने कामों को समय पर पूरा करने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और अलग-अलग संबंधित विभागों के सीनियर अधिकारियों के साथ बातचीत भी की.

क्या है रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट?

रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर बन रहा 850 मेगावाट का एक बड़ा जलविद्युत संयंत्र है. यह जम्मू-कश्मीर सरकार और NHPC का एक संयुक्त उद्यम है. इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बिजली उत्पादन और क्षेत्रीय विकास में मदद करना है. 850 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट को 2021 में मंजूरी दी गई थी जिसकी कुल लागत 5,281.94 करोड़ रुपये है. इसके चालू होने की तारीख मई 2026 तय की गई है. रतले परियोजना एक रन-ऑफ-रिवर परियोजना है. इसमें एक 133 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध बनाना और भूमिगत पावरहाउस का निर्माण शामिल है.

बता दें कि पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने की घोषणा की थी. भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया था कि जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय और पक्के तौर पर सीमा पार आतंकवाद के लिए अपना समर्थन नहीं छोड़ देता तब तक सिंधु जल संधि प्रभाव में नहीं आएगी.

