केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने केनरा बैंक के साथ 198 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी (Canara Bank Fraud) के आरोप में यूनिटेक कंपनी (Unitech) के प्रबंध निदेशक (MD) संजय चंद्रा, उनके पिता रमेश और भाई अजय के खिलाफ मामला दर्ज किया है. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी. सीबीआई ने चंद्रा के खिलाफ नया मामला दर्ज करने के बाद आरोपियों के विभिन्न परिसरों पर छापे मारे.

Central Bureau of Investigation (CBI) registers case against Unitech Limited's Managing Director Sanjay Chandra, his father and brother for alleged bank fraud in Canara Bank. Searches were conducted at the premises of accused in Delhi & Gurugram. Investigation underway: CBI

— ANI (@ANI) December 6, 2020