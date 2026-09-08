UN ने नए मैप में अरुणाचल और अक्साई चिन को अलग क्षेत्र दिखाया, भारत ने जताई आपत्ति

संयुक्त राष्ट्र (United Nations) यानी UN ने भारत समेत 164 देशों के समर्थन से दुनिया के नए नक्शे का प्रस्ताव पारित किया है. भारत ने इसी नक्शे पर ऐतराज जताया है. इसमें कश्मीर और अरुणाचल के कुछ हिस्सों को लेकर आपत्ति जताई गई है. UN ने कश्मीर के कुछ हिस्से को पाकिस्तान का इलाका दिखाया है. इसी तरह अरुणाचल और अक्साई चिन को भी नक्शे में एक अलग क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है. उसके पश्चिमी हिस्से को भारत और पूर्वी हिस्से को चीन से सटा हुआ प्रदर्शित किया गया है.
मैप पर ऐतराज जताते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने सिर्फ समान क्षेत्रफल वाले मैप के सिद्धांत का समर्थन किया है. भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर उसकी स्थिति स्पष्ट और अपरिवर्तित है. विदेश मंत्रालय के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल समेत भारत के संप्रभु क्षेत्र को भारत के आधिकारिक नक्शे के मुताबिक ही प्रदर्शित किया जाना चाहिए.
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नए नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को भारत के एक राज्य के तौर पर दिखाने के बजाय एक अलग क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है. इसमें अरुणाचल की सीमा नगालैंड से जुड़ी हुई नहीं दिखाई गई है. इसे असम और चीन से सटा हुआ दिखाया गया है.
यह मामला संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित ‘Correct the Map’ प्रस्ताव से जुड़ा है. अफ्रीकी समूह की ओर से टोगो ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया था. इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों को नक्शों में अधिक सटीक और समान क्षेत्रफल वाले तरीके से प्रदर्शित करना था. भारत और पाकिस्तान समेत 164 देशों ने नए मैप के प्रस्ताव का समर्थन किया. अमेरिका इसके खिलाफ वोट करने वाला इकलौता देश रहा. यूक्रेन, सर्बिया, जॉर्जिया समेत 6 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया. 4 सितंबर को ये प्रस्ताव पारित हो गया. UN ने अपने प्रस्ताव में ऐसे नक्शों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने को कहा है, जिनमें देशों को उनके असल क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा या छोटा दिखाया गया है.
अक्साई चिन को लेकर भारत का रुख लंबे समय से स्पष्ट रहा है. भारत इसे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा मानता है. ये लद्दाख के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित है. वहीं, चीन इस क्षेत्र पर अपने नियंत्रण का दावा करता है. वह इसे अपने शिनजियांग और तिब्बत क्षेत्रों के बीच महत्वपूर्ण इलाके के तौर पर देखता है. भारत सरकार लगातार कहती रही है कि लद्दाख का पूरा क्षेत्र, जिसमें अक्साई चिन भी शामिल है, भारत का अभिन्न हिस्सा है. इसी तरह अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी भारत का कहना है कि यह देश का अभिन्न हिस्सा है. भारत ने स्पष्ट किया कि प्रस्ताव के समर्थन को किसी खास नक्शे या किसी देश की सीमा के चित्रण का समर्थन नहीं माना जाना चाहिए.
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नए UN मैप में जम्मू-कश्मीर के हिस्से को लेकर एक डॉटेड लाइन भी दिखाई गई है. संयुक्त राष्ट्र ने अपने फुटनोट में इसे भारत और पाकिस्तान के बीच सहमत नियंत्रण रेखा यानी LoC का लगभग प्रतिनिधित्व बताया है. साथ ही UN ने यह भी स्पष्ट किया है कि जम्मू-कश्मीर की अंतिम स्थिति पर भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति नहीं बनी है.
सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के किसी नक्शे में किसी इलाके का अलग तरीके से चित्रण होने से भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं कानूनी रूप से नहीं बदल जाती हैं. यह एक मैप प्रेजेंटेशन है. ‘Correct the Map’ प्रस्ताव का उद्देश्य मुख्य रूप से ग्लोबल मैपिंग में क्षेत्रफल और प्रतिनिधित्व से जुड़ी समस्याओं को ठीक करना है.
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