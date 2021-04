United States says it will provide vaccine raw materials to India कई वर्गों की तरफ से अत्यधिक दबाव के बाद बाइडन प्रशासन ने कोरोना टीके के लिए क्च्चा माल देने पर सहमित जताई है. रविवार को शीर्ष अमेरिकी अधिकारी ने इसकी जानकारी दी. बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने कोविड- 19 टीके के उत्पादन में काम आने वाले प्रमुख कच्चे माल के निर्यात पर लगाये गये प्रतिबंध के पक्ष में तर्क देते हुये कहा था कि उसका पहला दायित्व अमेरिकी लोगों की जरूरतों को देखना है. Also Read - कोरोना: अब संसद के सभी कर्मचारी घर से करेंगे काम, Work From Home का आदेश

हालांकि रविवार को अमेरिका ने कहा कि वह भारत की मदद के लिए उसके साथ खड़ा है. व्हाइट हाउस कोविशिल्ड वैक्सीन के भारतीय निर्माण के लिए जरूरी कच्चा माल तुरंत भारत को उपलब्ध कराया जाएगा. इससे पहले दिन में, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से फोन पर बात की, उन्होंने COVID-19 मामलों में हालिया वृद्धि के बाद भारत के लोगों के लिए गहरी सहानुभूति व्यक्त की.

बता दें कि अमेरिका में कोविड-19 टीके के प्रमुख कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा है. इससे भारत में इस टीके के विनिर्माण में सुस्ती आने की आशंका बढ़ गई है.