नंद किशोर गोयनका के नाम पर 100 करोड़ की लागत से बनेगी यूनिवर्सिटी- डॉ. सुभाष चंद्रा का बड़ा ऐलान

पिता नंद किशोर गोयनका की अंत्येष्टि के बाद एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने अग्रोहा में 100 करोड़ की लागत से यूनिवर्सिटी बनवाने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे.

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डॉ. सुभाष चंद्रा ने कहा कि हम चारों भाइयों ने मिलकर यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया है.

हरियाणा के अग्रोहा में नंद किशोर गोयनका के नाम पर 100 करोड़ की लागत से यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा. एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने इसका ऐलान किया. पिता नंद किशोर गोयनका की अंत्येष्टि के बाद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि हम चारों भाइयों ने मिलकर यह तय किया है कि नंद किशोर गोयनका जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, ताकी युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सके. उन्होंने कहा कि अग्रोहा में 32 एकड़ जमीन पर इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा. मालूम हो कि इससे पहले हरियाणा के अग्रोहा धाम में नंद किशोर गोयनका को नम आंकों से अंतिम विदाई दी गई.

नंद किशोर गोयनका का निधन 13 जुलाई को 96 साल की उम्र में हो गया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गजों ने उनके निधन पर शोक जताया है. नंद किशोर गोयनका को अंतिम विदाई देने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी ‘अग्रोहा धाम’ पहुंचे.

अंतिम विदाई देने पहुंचे कई दिग्गज

मनोहर लाल खट्टर के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, हांसी से विधायक विनोद भ्याना, हरियाणा के पूर्व मंत्री कमल गुप्ता, आदमपुर से विधायक चंद्रप्रकाश समेत कई दिग्गजों ने उन्हें ‘अग्रोहा धाम’ पहुंचकर श्रद्धांजलि दी.

अग्रोहा धाम के निर्माण में रहा विशेष योगदान

महाराजा अग्रसेन की ऐतिहासिक नगरी ‘अग्रोहा धाम’ के निर्माण और विकास में नंद किशोर गोयनका का विशेष योगदान रहा और इसके लिए उनकी बेहद अहम भूमिका मानी जाती है. अब उनका अंतिम संस्कार भी उसी ‘अग्रोहा धाम’ स्थित गोयनका उद्यान में किया गया. एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने उन्हें मुखाग्नि दी. नंद किशोर गोयनका इस पवित्र धाम के प्रमुख संस्थापकों में शामिल थे और इसे नई पहचान दिलाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया. उनकी दूरदर्शिता, समर्पण और विकासवादी सोच की बदौलत अग्रोहा धाम ने समय के साथ न केवल देशभर में अपनी अलग पहचान बनाई, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान और प्रतिष्ठा हासिल की.