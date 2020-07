Unlock 3 in Delhi: दिल्ली सरकार ने ‘अनलॉक-तीन’ के दिशा-निर्देशों के तहत रात का कर्फ्यू खत्म कर दिया है. इसके साथ ही एक अहम फैसला लेते हुए होटल खोलने की अनुमति दे दी है. इसके साथ ही स्थिति को सामान्य बनाने के लिए कई और कदम दिल्ली की आप सरकार ने उठाए हैं. Also Read - Lockdown Extension in Bihar: बिहार में 16 दिनों का लॉकडाउन, जानें क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

दिल्ली में सरकार ने ट्रायल बेसिस पर सात दिनों के लिए साप्ताहिक बाजार को भी अनुमति देने का फैसला किया है. इस दौरान सामाजिक दूरी और कोविड-19 संबंधी सभी जरूरी प्रावधानों का पालन करना होगा.

केंद्र ने बुधवार को देशभर में 'अनलॉक-तीन' के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर और अधिक गतिविधियों की अनुमति दी. हालांकि, स्कूल, कॉलेज, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर और बार 31 अगस्त तक बंद रहेंगे. 'अनलॉक-तीन' के दिशा-निर्देश एक अगस्त से लागू होंगे. बयान में कहा गया, ''अनलॉक-तीन के दिशा-निर्देशों के तहत आज लिए गए फैसलों के मुताबिक दिल्ली सरकार ने रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रात्रि कर्फ्यू खत्म करने का फैसला किया है.''

इसमें कहा गया, चूंकि दिल्ली के होटल अब अस्पतालों से जुड़े नहीं होंगे इसलिए दिल्ली सरकार ने होटलों और आतिथ्य सेवा को सामान्य कामकाज की अनुमति देने का फैसला किया है. केंद्र के निर्देश में भी इसकी अनुमति दी गयी है. सरकार ने प्रायोगिक आधार पर एक हफ्ते के लिए दिल्ली में रेहड़ी-पटरी वालों को सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक काम करने की सोमवार को अनुमति दे दी थी. बयान में कहा, ‘‘आज फैसला किया गया कि समय सीमा की बाध्यता के बिना भविष्य में रेहड़ी पटरी वालों को काम करने की अनुमति होगी. ’’

बयान के मुताबिक, ‘‘दिल्ली सरकार ने सामाजिक दूरी और सभी एहतियाती उपायों के पालन के साथ एक सप्ताह के लिए प्रयोग के आधार पर साप्ताहिक बाजारों की अनुमति देने का फैसला किया है. ’’