Unlock 4.0: कोरोना वायरस संक्रमण से जारी जंग के बीच अब जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है. देश के विभिन्न राज्यों में तमाम चीजें खुल गई हैं. कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज खोले (College Reopen Date) की जाने की योजना के बारे में खबरें आ रही हैं. इस बीच कर्नाटक से एक सुखद खबर है. राज्य सरकार ने डिग्री कॉलेजों में एक अक्टूबर से (Colleges will reopen on this day in Karnataka) नियमित कक्षाएं शुरू करने को मंजूरी दे दी हैं. उप मुख्यमंत्री डॉ सीएन अश्वथ नारायण ने बुधवार को यह जानकारी दी. Also Read - पंजाब में 23 मंत्री और विधायक कोरोना वायरस से संक्रमित: मुख्यमंत्री

अश्वथ ने साथ ही कहा कि कॉलेजों को खोलने (Colleges reopening Plan) के बारे में उच्च शिक्षा विभाग केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का इंतजार करेगा. उन्होंने संकेत दिया कि इस बारे में अंतिम फैसला बाद में लिया जाएगा. Also Read - JEE-NEET परीक्षा पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बयान- परीक्षा टले या केंद्र सरकार तलाशे विकल्प

गौरतलब है कि कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के चलते कॉलेज मार्च से बंद हैं. नारायण जो कि उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं, ने कहा कि एक सितंबर से ऑनलाइन कक्षाएं (Online Classes will Stat on 1st Sept.) प्रारंभ हो जाएंगी. Also Read - IPL 2020 : किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों का क्वारंटीन पूरा, शुरू करेंगे प्रैक्टिस

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘सरकार ने सभी अकादमिक गतिविधियों को अगले महीने से डिजिटल तौर पर शुरू करने का निर्णय लिया है. इसके अलावा, अक्टूबर में सभी कॉलेज खुल जाएंगे और छात्र उनमें व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित हो सकते हैं.’’

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशा-निर्देशों के बाद ऑफलाइन कक्षाएं (व्यक्तिगत उपस्थिति) शुरू करने की व्यापक तैयारी राज्य सरकार कर चुकी है.

हालांकि ये संकेत उन्होंने नहीं दिए कि स्कूल कब खुलेंगे. कर्नाटक में कोविड-19 के मामले तीन लाख के करीब पहुंचते दिख रहे हैं तथा मंगलवार को यहां संक्रमण के 8,161 नए मामले सामने आए हैं.