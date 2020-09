Unlock 5.0: देश में कोरोना का कहर जारी है. भारत में कोरोना वायरस से 60 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं वहीं, अब तक 95 हजार से ज्यादा की मौत हो चुकी है. कोरोना वायरस महमारी के प्रसार को कम करने के लिए बीते मार्च महीने में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी. इसके बाद चरणबद्ध तरीके से Unlock के माध्यम से देश को एक बार फिर पटरी पर लाने की कवायद जारी है. देश में अभी अनलॉक 4.0 (Unlock 4.0) की शुरुआत हो चुकी है और 1 अक्टूबर से अनलॉक 5.0 (Unlock 5.0) की शुरू होगा. इसके साथ ही अब यह कयास लगने शुरू हो गए हैं कि 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले अनलॉक के इस फेज में क्या-क्या खोले जाएंगे और किन पर पाबंदी जारी रहेगी. Also Read - Covid-19 in Maharashtra: महाराष्ट्र में नहीं सुधर रहे हालात, 24 घंटे में सामने आए कोविड-19 के 18,056 नए मामले, 380 की मौत

पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने सिनेमाघरों (Cinema Halls Reopen News) को फिर से खोलने की घोषणा की है, जबकि केंद्र सरकार को देश के बाकी हिस्सों के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा करना बाकी है. हाल ही में 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन या सप्ताह में एक या दो दिन कर्फ्यू लगाने की बयाय छोटे-छोट कन्टेन्मेंट जोन्स बनाने की जरूरत पर जोर दिया. Also Read - दिल्ली: गंभीर हालत में लाए जा रहे हैं मरीज, दूसरी बीमारियों की वजह से हो रही हैं अधिकतर मौतें

जैसे-जैसे त्योहारी सीजन करीब आता जा रहा है उम्मीद है कि केंद्र सरकार जनता के लिए और अधिक गतिविधियों को खोलने के लिए कई तरह की ढील दे सकती है. गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 दिशानिर्देशों (Unlock 4 Guidelines) में यह बताया था कि राज्य केंद्र से परामर्श किये बिना लॉकडाउन को लागू नहीं कर सकते. Also Read - एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट हिमांशी खुराना को हुआ कोरोना, किसानों के प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी सिंगर

Here’s what all we can expect for Unlock 5.0:

आर्थिक गतिविधियां

अनलॉक 4.0 में यानी इस महीने में रेस्तरां, मॉल, सैलून और जिम को फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई थी, अक्टूबर से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और अधिक आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है.

सिनेमाघर

मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा सरकार से कई अनुरोधों के बावजूद, MHA ने सिनेमाघरों को फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं दी हैं, हालांकि 1 सितंबर में ओपन-एयर थिएटरों को शुरू करने की छूट दी गई थी. हालांकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने पिछले महीने ही एमएचए को फिल्म थिएटरों में सीटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था का सुझाव दिया था. योजना के अनुसार, सीटों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का खास ध्यान रखा जाएगा.

उधर, पश्चिम बंगाल में 1 अक्टूबर से सभी सिनेमाघरों को खोलने का फैसला किया है. इसके अलावा राज्य म्यूजिकल और डांस कार्यक्रम और मैजिक शो को भी 1 अक्टूबर से 50 या इससे कम लोगों के साथ खोलने की इजाजत होगी. इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा व अन्य प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा.’

टूरिज्म

पर्यटन क्षेत्र अभी भी खुद को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष कर रहा है, अक्टूबर से स्थिति बदल सकती है, क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ने कुछ हिदायतों के साथ पर्यटकों के लिए अपने दरवाजे खोल दिये हैं. अब हिमाचल प्रदेश जाने के लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी, वहीं उत्तराखंड जाने के लिए भी कोरोना टेस्ट और जरूरी क्वारेंटाइन पर छूट है. इसके साथ-साथ कुछ दूसरे राज्य भी प्रतिबंधों में ढील दे सकते हैं.

अकेडमिक



9वीं से 12वीं क्लास तक के छात्रों के लिए स्कूल स्वैच्छिक आधार पर शुरू हो चुके हैं. अगले महीने भी ऐसा ही जारी रहने की संभावना है. अगले महीने भी प्राथमिक कक्षाएं बंद रहने की ही संभावना है और यह ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही जारी रहेगा. हालांकि उपरी क्लास के बच्चों को स्कूल जाने के लिए और अधिक छूट दी जा सकती है. अभी अभिभावकों की लिखित इजाजत के बाद ही बच्चे स्कूल जा सकते हैं.

कई राज्यों ने स्कूलों को खोला है तो कइयों ने एहतियात इसे बंद रखा है. दिल्ली में 5 अक्टूबर तक स्कूल बंद रखे गए हैं. उधर, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने प्रवेश परीक्षाएं शुरू कर दी हैं और नया शैक्षणिक वर्ष ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से शुरू हो सकता है.