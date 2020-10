Unlock 5.0 Guidelines: देश में जारी कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि सितंबर महीने में जारी Unlock 5 की गाइडलाइंस (Unlock 5 Guidelines) नवंबर के अंत तक प्रभावी रहेगी. सरकार फिलहाल अनलॉक की कोई नई गाइडलाइंस जारी करेगी. गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, कन्टेन्मेंट जोन में 30 नवंबर तक पहले की तरह ही सख्ती के साथ लॉकडाउन (Lockdown) जारी रहेगा. Also Read - केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और सुनील तटकरे हुए कोरोना संक्रमित, संपर्क में आए लोगों से की अपील

There shall be no restriction on inter-state and intra-state movement of persons and goods. No separate permission/approval/e-permit will be required for such movements: Ministry of Home Affairs (MHA)

— ANI (@ANI) October 27, 2020