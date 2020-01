नई दिल्ली: भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में अपनी दोषसिद्धि और उम्रकैद को चुनौती देने के लिए बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया. सेंगर ने निचली अदालत के 20 दिसंबर के फैसले को चुनौती दी. अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनायी थी और 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.

Unnao rape case: Expelled BJP MLA Kuldeep Singh Sengar has approached Delhi High Court challenging his conviction by the trial court. He has also challenged the Court’s judgement which awarded him life imprisonment. pic.twitter.com/lup22S7sZd

— ANI (@ANI) January 15, 2020