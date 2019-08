नई दिल्‍ली: उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप केस (Unnao Rape Case) में तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) के खिलाफ रेप, पॉक्सो, अपहरण के आरोप तय कर दिए हैं. विधायक कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव रेप केस में मुख्य अभियुक्त है. आज कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया था. आरोप तय किए जाने के बाद सेंगर को तिहाड़ जेल भेज दिया गया.

उन्नाव रेप पीड़िता की हालत खराब, 7 दिन बाद भी नहीं आया होश, गले में छेद कर दी जा रही ऑक्सीजन

जानकारों के अनुसार इसका मतलब ये है कि सेंगर के खिलाफ अब इन मामलों को लेकर मुकदमा चलेगा. बहस, साक्ष्यों के आधार पर अब आरोप सिद्ध होने के बाद कोर्ट सजा या कोई फैसला सुनाएगी. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ दर्ज पांच मामलों में से रेप पीड़िता के एक्सीडेंट का मामला छोड़ चार मामले तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) को ट्रांसफर किए हैं. ये 4 केस जिला जज धर्मेश शर्मा की कोर्ट में ट्रांसफर हुए है. तीस हजारी कोर्ट को 45 दिन में ट्रायल पूरा करना है. इस मामले में दिन प्रतिदिन दिन (डे टू डे हेयरिंग) सुनवाई होनी है.

Unnao Rape Case: Delhi’s Tis Hazari Court has passed order on charges under relevant sections of Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act. https://t.co/85LtrKl0nI

— ANI (@ANI) August 9, 2019