नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को उन्नाव बलात्कार पीड़िता और उसके परिवार के लिए दिल्ली में आवास का प्रबंध करने समेत कई निर्देश दिए. उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि वे राष्ट्रीय राजधानी में रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने गृह राज्य में खतरे की आशंका है. इसके बाद अदालत ने गवाह सुरक्षा दिशा-निर्देशों के तहत ये निर्देश दिए. पीडि़ता को बुधवार को एम्‍स से छुट्टी मिल गई है.

एक दुर्घटना के बाद महिला को गत 28 जुलाई को एम्स में भर्ती कराया गया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़िता के परिवार को सीआरपीएफ सुरक्षा मिली हुई है.

अदालत की कार्यवाही से जुड़े एक वकील ने बताया कि जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने निर्देश दिये कि बलात्कार पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों- मां, दो बहन और एक भाई के लिए अगले सात दिन के लिए एम्स के जय प्रकाश नारायण ट्रॉमा सेंटर के छात्रावास में अस्थायी रूप से रहने की व्यवस्था की जाए.

Unnao rape survivor discharged from AIIMS, court directs family to stay in Delhi

Read @ANI Story | https://t.co/IQmbrWiYy0 pic.twitter.com/Lk0fH8ooF0

— ANI Digital (@ani_digital) September 25, 2019