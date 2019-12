नई दिल्लीः उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के भाई ने अपनी बहन के लिए न्याय की मांग करते हुए शनिवार को कहा कि आरोपियों का भी वही हश्र होना चाहिए जो ‘‘उसकी बहन ने झेला.’’ पीड़िता के भाई ने कहा कि, ‘‘उसने मुझसे मिन्नत की कि भाई मुझे बचा लो. मैं बहुत दुखी हूं कि मैं उसे बचा नहीं सका.’’ आपको बता दे कि पीड़िता को दुष्कर्म आरोपियों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी जिसमें वह लगभग 95 प्रतिशत जल गई थी. इसके बाद पीड़िता को पहले लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इसके बाद उसे दिल्ली लाया गया गया.

पीड़िता को शुक्रवार की रात कार्डिक अरेस्ट आया था जिसके बाद वह अपनी जिंदगी की जंग हार गई और 11:40 मिनट पर आखिरी सांस ली. बेटी की मौत के बाद परिजनों ने सरकार से मांग की है कि आरोपियों का ठीक वैसा ही हाल हो जैसा कि हैदराबाद के आरोपियों के साथ हुआ.

उन्नाव की बहादुर बेटी हारी जिंदगी की जंग, भाई को बुलाकर कहा था अगर मैं मर जाती हूं तो..

भाई ने कहा कि मेरी बहन ने मुझसे कहा था कि मुझे बचा लो, लेकिन मैं उसे बचा नहीं सका. पीड़िता के भाई ने जानकारी देते हुए कहा कि वह जीना चाहती थी लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए. उन्होंने कहा कि उसने हमसे कहा था कि मैं भले न बच पाऊं लेकिन मेरे गुनहगार कीसी भी हालत में नहीं बचनें चाहिए. बहन की मौत के बाद भाई ने कहा कि हमें भी हैदराबाद की तरह न्याय चाहिए.

Brother of Unnao rape victim(who passed away during treatment in Delhi last night following a cardiac arrest): I have nothing really to say. My sister is no more with us, my only demand is that the five accused deserve death and nothing less. pic.twitter.com/AkcZngOLHz

— ANI UP (@ANINewsUP) December 7, 2019